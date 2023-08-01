Ракеты Storm Shadow успешно долетают до россиян, — Игнат

Военные загружают в истребитель ракеты Storm Shadow. Фото: Подробности

У россиян есть возможности сбивать ракеты Storm Shadow, однако они долетают к вражеским объектам и успешно уничтожают их. В ВСУ удовлетворены результатами их применения.

Об этом в прямом эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

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"И Storm Shadow, и SCALP, а в будущем, надеюсь, и Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко над землей. Перехватить их обычными средствами ПВО очень тяжело. Но исключать то, что их сбивают, нельзя", - отметил Игнат .

Вместе с тем спикер Воздушных сил заверил, что применение ракет Storm Shadow дает хороший результат.

"Эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо. Это нам очень нравится. Украине нужно больше такого вооружения. И принятие соответствующих решений от наших партнеров было бы очень актуально", — рассказал Игнат.

Почему ракеты Storm Shadow эффективны

Крылатые стелс-ракеты Storm Shadow официально переданы Украине Великобританией и находятся в распоряжении ВСУ.

Эта ракета относится к современным крылатым ракетам с использованием технологии стелс, совершенной системой наведения и мощной боевой частью. Войска США и Великобритании неоднократно применяли его в разных уголках мира, в том числе против войск Саддама Хусейна, Башара Асада и боевиков ИГИЛ.

Ранее мы уже сообщали, что Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его сразили утром 29 июля. Вероятно, были применены ракеты Storm Shadow.