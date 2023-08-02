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Ракети Taurus можуть бути компенсацією за ненадання авіації, — генерал Романенко

2 серпня 2023 06:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ракети Taurus можуть бути компенсацією за ненадання авіації, — генерал Романенко
Німецька ракета Taurus. Фото: globeecho.com
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія досі не отримала достатньо техніки для повноцінного наступу, зокрема, у ЗСУ досі немає літаків та ударних гелікоптерів. Тож надання далекобійних ракет, зокрема, Taurus, може бути певною компенсацією.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Замість літаків і гелікоптерів — ракети

Однією із причин того, що Україна уже отримала далекобійні ракети від інших країн і зараз почалися розмови про такий же крок з боку Німеччини, може бути, на думку, Ігоря Романенка, відсутність західних літаків та гелікоптерів.

"Для наступу потрібна ударна авіація та велика кількість артилерійських снарядів. Оскільки літаків та гелікоптерів нам не дають, а снарядів не вистачає — імовірно, крок з ракетами є певною компенсацією", — припустив ексзаступник голови Генштабу.

Німецька хитрість

Генерал-лейтенант Ігор Романенко також зазначив, що у випадку із Taurus'ами може бути ситуація, схожа на танкову епопею. Тоді Німеччина фактично оголосила США ультиматум про надання ЗСУ танків тільки за умови, якщо і Вашингтон зробить такий крок.

Можливо, припустив експерт, таким чином Берлін підштовхує заокеанських партнерів до передачі Україні ракет ATACMS.

Нагадаємо, що у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти передачі цих ракет українській армії.

Додамо, що раніше Новини.LIVE уже писали про доцільність передачі Україні американських ракет ATACMS.

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