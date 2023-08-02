Ракеты Taurus могут быть компенсацией за непредоставление авиации, — генерал Романенко

Немецкая ракета Taurus. Фото: globeecho.com

Украинская армия до сих пор не получила достаточно техники для полноценного наступления, в частности, в ВСУ до сих пор нет самолетов и ударных вертолетов. Так что предоставление дальнобойных ракет, в частности Taurus, может быть определенной компенсацией.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Вместо самолетов и вертолетов — ракеты

Одной из причин того, что Украина уже получила дальнобойные ракеты от других стран и сейчас начались разговоры о таком же шаге со стороны Германии, может быть, по мнению Игоря Романенко, отсутствие западных самолетов и вертолетов.

"Для наступления нужна ударная авиация и большое количество артиллерийских снарядов. Поскольку самолетов и вертолетов нам не дают, а снарядов не хватает — вероятно, шаг с ракетами является определенной компенсацией", — предположил экс-замглавы Генштаба.

Немецкая хитрость

Генерал-лейтенант Игорь Романенко также отметил, что в случае с Taurus'ами может быть ситуация, похожая на танковую эпопею. Тогда Германия фактически объявила США ультиматум о предоставлении ВСУ танкам только при условии, если и Вашингтон сделает такой шаг.

Возможно, предположил эксперт, таким образом, Берлин подталкивает заокеанских партнеров к передаче Украине ракет ATACMS.

Напомним, что в июле министр обороны Германии Борис Писториус выступил против передачи этих ракет украинской армии.

Ранее Новини.LIVE уже писали о целесообразности передачи Украине американских ракет ATACMS.