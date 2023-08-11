Ракетна атака на столицю: виявлено ще два місця падіння уламків

Вибух у небі. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 11 серпня, Росія вчергове намагалась завдати ракетного удару по Києву. Сили ППО збили ворожі цілі, однак деякі уламки впали в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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Кличко повідомив, що окрім уламків ракети, які впали на територію лікарні, також у цьому ж районі пошкоджений дах приватного будинку на вулиці Богатирській.

Спеціалісти теж виявили виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

"Постраждалих немає", — сказав Кличко.

Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждалих немає. Скриншот

Нагадаємо, триває вже 534 доба повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар.