Ракетная атака на столицу: обнаружено еще два места падения обломков

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 11 августа, Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Что известно об атаке

Кличко сообщил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию больницы, также в этом же районе повреждена крыша частного дома на улице Богатырской.

Специалисты тоже обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

"Пострадавших нет", — сказал Кличко.

В результате ракетной атаки на Киев пострадавших нет. Скриншот

Напомним, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.