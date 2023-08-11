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Ракетная атака на столицу: обнаружено еще два места падения обломков

11 августа 2023 11:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ракетная атака на столицу: обнаружено еще два места падения обломков
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 11 августа, Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Кличко сообщил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию больницы, также в этом же районе повреждена крыша частного дома на улице Богатырской.

Специалисты тоже обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

"Пострадавших нет", — сказал Кличко.

В результате ракетной атаки на Киев пострадавших нет. Скриншот

Напомним, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.

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