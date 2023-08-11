Ракетная атака на столицу: обнаружено еще два места падения обломков
Сегодня, 11 августа, Россия в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили неприятельские цели, однако некоторые обломки упали в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.
Что известно об атаке
Кличко сообщил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию больницы, также в этом же районе повреждена крыша частного дома на улице Богатырской.
Специалисты тоже обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
"Пострадавших нет", — сказал Кличко.
Напомним, продолжаются уже 534 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар.