Ракетные удары по мостам на оккупированной территории: в ISW рассказали о последствиях

Удар по Крымскому мосту 18 июля 2023 года. Фото: рус.СМИ

В воскресенье, 6 августа, ВСУ нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам, соединяющим оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, заставив российские силы перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Об этом информирует ISW.

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После атаки российские СМИ опубликовали видео, на котором виден и сам процесс обстрела моста и его последствия.

"Российские источники расширили кадры, на которых видно, как украинские войска обстреливают автомобильный мост Чонгар на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь), соединяющей оккупированный Крым с оккупированной Херсонской областью, с последующим повреждением обеих сторон моста", — говорится в сообщении ISW.

В то же время глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской косой. Также он отметил, что российское ПВО перехватило 9 ракет. В Крыму оккупационные власти также поделились подробностями.

"Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что украинские силы выпустили две ракеты по мосту, одна ракета прошла сквозь российскую ПВО и повредила дорожное полотно автомобильного моста", — информирует ISW.

Атака мостов на временно оккупированных территориях. Фото: ISW

К тому же рос.СМИ писали, что для нанесения обоих ударов, ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow. Однако информации о перехвате россиянами этого вида ракет пока нет.

Как обстрелы мостов повлияют на логистику россиян

Аксенов сообщил, что на мосту через Чонгар продолжаются ремонтные работы, а российские чиновники перенаправят весь транспорт через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" по трассе М-17 (Армянск-Олешки) и Т2202 (Армянск-Новая Каховка).

"Оккупационное министерство транспорта Крыма объявило, что все движение через КПВВ "Джанкой" по трассе М-18 закрыто, но движение через Керченский мост и паромную переправу через Керченский пролив работает в штатном режиме", — отмечает ISW.

Как оказалось, ФСБ приостановила въезд гражданских лиц на Арабатскую косу еще с 31 июля, а российские официальные лица не комментировали состояние движения вдоль сообщения Геническо-Арабатской косы.

По информации Института исследования войны, степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российские силы перенаправить военный транспорт из Арабатской косы на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

"Большинство, если не весь российский автомобильный транспорт между Крымом и Херсонской областью должен будет проходить вдоль или очень близко к 20-километровому участку трассы М-17 между Ишунем и Армянском. Это главное узкое место российских соединений приведет к значительным сбоям в логистике и задержкам и пробок" , — говорится в сообщении ISW.

В то же время повреждение моста через Генический пролив, вероятно, займет у российских чиновников гораздо больше времени для ремонта. Российские маршруты вдоль главных и магистральных дорог к югу от Новой Каховки находятся ближе к украинским позициям в верхней части Херсонской области и во многих случаях в радиусе действия артиллерии контролируемого Украиной западного берега реки.

"Российские силы, вероятно, могут уменьшить риски от украинского огня косвенным наведением в этом районе, заняв более медленные и менее эффективные сельские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но ценой более медленной и более сложной материально-технической поддержки", — информирует ISW.

Известный российский милблогер, связанный с Вагнером, утверждал, что удары по мостам 6 августа свидетельствуют о том, что украинские силы пытаются отрезать российскую группировку на юге Украины и нарушить ее материально-техническое обеспечение способом, подобным кампании блокирования украинцев во время Херсонское контрнаступление.

"Милблогер отметил, что российская оборона на западном (правом) берегу Херсонской области была сломана в считанные дни после месяцев украинских ударов по российскому материально-техническому обеспечению, и выразил обеспокоенность, что ситуация может повториться", — отметили в Институте.

К тому же, украинские удары по восточным пунктам пропуска, вероятно, прервут транспортировку российского персонала, техники и оборудования из оккупированного Крыма в критически важные места проведения российских операций в Запорожской области и на границе Запорожско-Донецкой областей на неопределенное время.

"Украинские официальные лица постоянно заявляли о своей приверженности кампании умышленной блокировки российских военных целей, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение и оборонные возможности России, чтобы создать благоприятные условия для предстоящей контрнаступательной деятельности Украины", — подытожил ISW.

Напомним, ранее глава СБУ заявил, что атаки на корабли РФ являются эффективным шагом против врага.

В то же время стало известно, что оккупанты вывозят херсонское зерно через порты Крыма.