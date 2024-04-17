Ракетний удар по Чернігову — в ОВА розповіли, що окупанти влучили в центр міста
17 квітня 2024 09:48
Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: скриншот
Армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова у середу, 17 квітня. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
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"Є загиблі цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу", — розповів Чаус.
За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.
Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.
Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.
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