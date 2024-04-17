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Ракетний удар по Чернігову — в ОВА розповіли, що окупанти влучили в центр міста

17 квітня 2024 09:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Чернігову — в ОВА розповіли, що окупанти влучили в центр міста
Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова у середу, 17 квітня. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

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"Є загиблі цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу", — розповів Чаус.

За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили ракетами по місту. Внаслідок атаки РФ є жертви та поранені.

війна
вибух
Чернігів
В'ячеслав Чаус
обстріли
ракетний удар

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