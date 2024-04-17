У Чернігові пролунали вибухи — що відомо
17 квітня 2024 09:09
Ракета в небі. Фото: EPA
Вибухи в Чернігові та області пролунали зранку у середу, 17 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Чернігові чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
До того ж вибухи лунали в Ніжині.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.
Також 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.
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