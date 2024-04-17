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У Чернігові пролунали вибухи — що відомо

17 квітня 2024 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігові пролунали вибухи — що відомо
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Чернігові та області пролунали зранку у середу, 17 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне". 

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"У Чернігові чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

До того ж вибухи лунали в Ніжині.

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Допис про вибух в Ніжині. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Також 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

війна
Чернігів
Чернігівська область
обстріли
повітряна тривога

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