Вибухи в Чернігові — внаслідок обстрілу є жертви та поранені
17 квітня 2024 09:37
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Російські окупанти зранку, 17 квітня, вдарили ракетами по Чернігову. Внаслідок атаки загарбників є жертви та поранені.
Про це повідомили очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та в.о. міського голови Олександр Ломако у Telegram.
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"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", — розповів Чаус.
За словами Ломако, загарбники вдарили по об’єкту соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.
Також 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.
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