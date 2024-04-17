Вибухи в Чернігові — внаслідок обстрілу є жертви та поранені

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Російські окупанти зранку, 17 квітня, вдарили ракетами по Чернігову. Внаслідок атаки загарбників є жертви та поранені.

Про це повідомили очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та в.о. міського голови Олександр Ломако у Telegram.

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"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", — розповів Чаус.

Допис Чауса. Фото: скриншот

За словами Ломако, загарбники вдарили по об’єкту соціальної інфраструктури.

Допис Ломако. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Також 16 квітня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.