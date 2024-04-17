Ракетный удар по Чернигову — в ОВА рассказали, что оккупанты попали в центр города
17 апреля 2024 09:48
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Фото: скриншот
Армия России нанесла три ракетных удара почти по центру Чернигова в среду, 17 апреля. В результате атаки захватчиков есть жертвы и раненые.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
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"Есть погибшие гражданские, есть много раненых и сейчас работают спасатели, работают наши медики, оказывают всю необходимую помощь", — рассказал Чаус.
По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.
Напомним, около 09:00 в Чернигове прогремели взрывы. Российские оккупанты обстреливали город.
Впоследствии стало известно, что захватчики ударили ракетами по городу. В результате атаки РФ есть жертвы и раненые.
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