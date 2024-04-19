Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло arrow

Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло

19 апреля 2024 23:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло
Последствия русской атаки по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара 19 апреля. Всего в городе погибли три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Сергей Лысак заявил, что на третьем этаже многоэтажки было обнаружено тело жителя, проживавшего на пятом этаже.

Всего в результате российского нападения в области погибли восемь человек, среди которых двое были детьми.

"Искренние соболезнования всем, чьих близких забрал вражеский террор", — добавил Лысак.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот
Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на пятницу, 19 апреля, в Днепре были слышны взрывы. Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.

Ранее мы писали, что Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки России в ночь на 19 апреля в Днепре частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

взрыв
Днепр
Украина
Днепропетровская область
ракетный удар
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость