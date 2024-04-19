Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло
В Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара 19 апреля. Всего в городе погибли три человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетный удар по Днепру 19 апреля
Сергей Лысак заявил, что на третьем этаже многоэтажки было обнаружено тело жителя, проживавшего на пятом этаже.
Всего в результате российского нападения в области погибли восемь человек, среди которых двое были детьми.
"Искренние соболезнования всем, чьих близких забрал вражеский террор", — добавил Лысак.
Напомним, что в ночь на пятницу, 19 апреля, в Днепре были слышны взрывы. Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.
Ранее мы писали, что Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки России в ночь на 19 апреля в Днепре частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.
Читайте Новини.LIVE!