Ракетный удар по Днепру — количество погибших выросло

Последствия русской атаки по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара 19 апреля. Всего в городе погибли три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Ракетный удар по Днепру 19 апреля

Сергей Лысак заявил, что на третьем этаже многоэтажки было обнаружено тело жителя, проживавшего на пятом этаже.

Всего в результате российского нападения в области погибли восемь человек, среди которых двое были детьми.

"Искренние соболезнования всем, чьих близких забрал вражеский террор", — добавил Лысак.

Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на пятницу, 19 апреля, в Днепре были слышны взрывы. Лысак сообщал о ракетной атаке на область и работе ПВО.

Ранее мы писали, что Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки России в ночь на 19 апреля в Днепре частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.