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Як жителі Дніпра оговтуються після ракетного удару по місту — відео

19 квітня 2024 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як жителі Дніпра оговтуються після ракетного удару по місту — відео
Наслідки удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мешканці багатоповерхівки у Дніпрі, яка постраждала від ракетного удару росіян зранку 19 квітня, досі не можуть оговтатися від побаченого. Наразі на місці обстрілу ще тривають роботи з ліквідації наслідків.

Жителька Дніпра у коментарі Новини.LIVE розповіла про атаку на місто. 

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Місцева жителька Наталя не може стримати сліз від побаченого. У пʼятиповерхівці проживала її донька, на щастя, з нею все гаразд. Жінка розповіла, що поруч з будинком розташований її хостел, там були звичайні люди: адміністратори, гості. 

"Я приїхала та прибирала гілки, аби проїхали пожежні частини. Це просто жах. Як таке можна було зробити з людьми?" — сказала жінка. 

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло дев'ятеро людей, серед них троє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Також жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ. А в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці.

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них. 

Дніпро
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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