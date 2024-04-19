Як жителі Дніпра оговтуються після ракетного удару по місту — відео

Наслідки удару по Дніпру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Мешканці багатоповерхівки у Дніпрі, яка постраждала від ракетного удару росіян зранку 19 квітня, досі не можуть оговтатися від побаченого. Наразі на місці обстрілу ще тривають роботи з ліквідації наслідків.

Жителька Дніпра у коментарі Новини.LIVE розповіла про атаку на місто.

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Місцева жителька Наталя не може стримати сліз від побаченого. У пʼятиповерхівці проживала її донька, на щастя, з нею все гаразд. Жінка розповіла, що поруч з будинком розташований її хостел, там були звичайні люди: адміністратори, гості.

"Я приїхала та прибирала гілки, аби проїхали пожежні частини. Це просто жах. Як таке можна було зробити з людьми?" — сказала жінка.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло дев'ятеро людей, серед них троє дітей. Ще 25 осіб отримали поранення.

Також жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ. А в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці.

Загалом, цієї ночі окупанти випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них.