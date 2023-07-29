Ракетний удар по Дніпру: стало відомо, скільки людей зазнали поранень
У Дніпрі через російський обстріл постраждало дев'ять людей, серед них дві дитини. На щастя, всі отримали неважкі поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Як постраждав будинок
За його словами, через те, що у будинку не жили люди, ніхто не загинув.
"Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх", — наголосив він.
Ситуація в області
Російські окупанти завдавали з артилерії ударів по місту Нікополь й Марганецькій громаді. Обійшлося без руйнувань та поранених.
Щодо інших громад, то обстановка була спокійною.
"Вся Команда Президента сьогодні працює над тим, щоб наш повітряний щит став міцнішим якомога швидше, а ворог втратив можливість застосовувати свою зброю. Памʼятайте, Україна покарає росіян за все", — наголосив Лукашук.
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.