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Ракетний удар по Дніпру: стало відомо, скільки людей зазнали поранень

29 липня 2023 08:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетний удар по Дніпру: стало відомо, скільки людей зазнали поранень
Наслідки російської атаки у Дніпрі. Фото: Микола Лукашук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпрі через російський обстріл постраждало дев'ять людей, серед них дві дитини. На щастя, всі отримали неважкі поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, через те, що у будинку не жили люди, ніхто не загинув.

"Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх", — наголосив він.

На зображенні може бути: пожежна драбина та хмарочос
Наслідки обстрілу по ЖК. Фото: ДСНС України

Ситуація в області

Російські окупанти завдавали з артилерії ударів по місту Нікополь й Марганецькій громаді. Обійшлося без руйнувань та поранених.

Щодо інших громад, то обстановка була спокійною.

"Вся Команда Президента сьогодні працює над тим, щоб наш повітряний щит став міцнішим якомога швидше, а ворог втратив можливість застосовувати свою зброю. Памʼятайте, Україна покарає росіян за все", — наголосив Лукашук.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців. 

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