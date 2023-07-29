Ракетный удар по Днепру: стало известно, сколько людей получили ранения

Последствия русской атаки в Днепре. Фото: Николай Лукашук

В Днепре из-за российских обстрелов пострадали девять человек, среди них два ребенка. К счастью, все получили нетяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, из-за того, что в доме не жили люди, никто не погиб.

"Весь жилой комплекс имеет повреждения, один из домов комплекса разрушен с 9 по 13 этаж", — подчеркнул он.

Последствия обстрела по ЖК. Фото: ГСЧС Украины

Ситуация в области

Российские оккупанты наносили с артиллерии удары по городу Никополь и Марганецкой общине. Обошлось без разрушений и раненых.

Что касается других общин, то обстановка была спокойной.

"Вся Команда Президента сегодня работает над тем, чтобы наш воздушный щит стал крепче как можно быстрее, а враг упустил возможность применять свое оружие. Помните, Украина накажет россиян за все", — подчеркнул Лукашук.

Напомним, в пятницу, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.