Ракетный удар по Днепру: стало известно, сколько людей получили ранения
В Днепре из-за российских обстрелов пострадали девять человек, среди них два ребенка. К счастью, все получили нетяжелые ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Как пострадал дом
По его словам, из-за того, что в доме не жили люди, никто не погиб.
"Весь жилой комплекс имеет повреждения, один из домов комплекса разрушен с 9 по 13 этаж", — подчеркнул он.
Ситуация в области
Российские оккупанты наносили с артиллерии удары по городу Никополь и Марганецкой общине. Обошлось без разрушений и раненых.
Что касается других общин, то обстановка была спокойной.
"Вся Команда Президента сегодня работает над тем, чтобы наш воздушный щит стал крепче как можно быстрее, а враг упустил возможность применять свое оружие. Помните, Украина накажет россиян за все", — подчеркнул Лукашук.
Напомним, в пятницу, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.