Ракетный удар по Днепру 28 июля: выросло количество пострадавших

Последствия попадания российской ракеты в Днепре. Фото: Сергей Лысак\Telegram

В результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 28 июля, количество жертв возросло до 9 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Пострадавшие в результате атаки по Днепру

"Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей — 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек", — пишет Лысак.

И добавляет, что остальные пять человек получили рваные травмы. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Как утверждают медики, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram 1/3 _ 3

Удар по Днепру

Напомним, 28 июля россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку и админздание.

Позже в МВД сообщили о первых жертвах в результате террористической атаки. Следовательно, стало известно о по меньшей мере трех пострадавших.

После российской террористической атаки по Днепру, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою реакцию. По его словам, страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.