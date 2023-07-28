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Ракетный удар по Днепру: выросло количество пострадавших

28 июля 2023 23:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракетный удар по Днепру 28 июля: выросло количество пострадавших
Последствия попадания российской ракеты в Днепре. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате ракетного удара по Днепру в пятницу, 28 июля, количество жертв возросло до 9 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей — 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек", — пишет Лысак.

И добавляет, что остальные пять человек получили рваные травмы. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Как утверждают медики, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

  • Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия удара по Днепру. Фото: Сергей Лысак\Telegram
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Удар по Днепру

Напомним, 28 июля россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку и админздание.

Позже в МВД сообщили о первых жертвах в результате террористической атаки. Следовательно, стало известно о по меньшей мере трех пострадавших.

После российской террористической атаки по Днепру, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою реакцию. По его словам, страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

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