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Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зростає

7 серпня 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зростає
Наслідки ракетного обстрілу Покровська. Фото: Донецька ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок обстрілу Покровська Донецької області зростає кількість поранених. Серед них є дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами міністра, кількість травмованих зросла до 31 особи. При цьому, серед них 19 співробітників поліції, п'ять рятувальників ДСНС та одна дитина. Триває розбір завалів.

Також Клименко уточнив, що внаслідок обстрілу загинула людина.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили дві атаки з різницею в кілька десятків хвилин на Покровськ Донецької області. Внаслідок цих ударів постраждали дев'ятиповерхова та п'ятиповерхова житлові будівлі, приватні житлові будинки, готельний комплекс, об'єкти громадського харчування, роздрібні магазини та офісні будівлі.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська Донецької області. За словами українського лідера, РФ намагається залишити від Донбасу тільки розбите та обпалене каміння.

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