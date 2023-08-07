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Ракетный удар по Покровску: количество раненых растет

7 августа 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракетный удар по Покровску: количество раненых растет
Последствия ракетного обстрела Покровска. Фото: Донецкая ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате обстрела Покровска Донецкой области растет количество раненых. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По словам министра, количество травмированных выросло до 31 человек. При этом, среди них 19 сотрудников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Продолжается разбор завалов.

Также Клименко уточнил, что вследствие обстрела погиб человек.

Напомним, что российские оккупанты осуществили две атаки с разницей в несколько десятков минут на Покровск Донецкой области. В результате этих ударов пострадали девятиэтажное и пятиэтажное жилые здания, частные жилые дома, гостиничный комплекс, объекты общественного питания, розничные магазины и офисные здания.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска Донецкой области. По словам украинского лидера, РФ пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни. 

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