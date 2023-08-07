Ракетный удар по Покровску: количество раненых растет
В результате обстрела Покровска Донецкой области растет количество раненых. Среди них есть ребенок.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Обстрел Покровска
По словам министра, количество травмированных выросло до 31 человек. При этом, среди них 19 сотрудников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Продолжается разбор завалов.
Также Клименко уточнил, что вследствие обстрела погиб человек.
Напомним, что российские оккупанты осуществили две атаки с разницей в несколько десятков минут на Покровск Донецкой области. В результате этих ударов пострадали девятиэтажное и пятиэтажное жилые здания, частные жилые дома, гостиничный комплекс, объекты общественного питания, розничные магазины и офисные здания.
Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска Донецкой области. По словам украинского лидера, РФ пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни.