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Ракетний удар по Слов'янську: з-під завалів дістали тіло дев'ятої загиблої

15 квітня 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ракетний удар по Слов'янську: з-під завалів дістали тіло дев'ятої загиблої
Число загиблих внаслідок обстрілу Слов'янська збільшилося. Фото: Донецька ОВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Слов'янську, по якому російські загарбники у п'ятницю завдали ракетного удару, дістали тіло дев'ятої загиблої.

Про це повідомила речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал. 

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"Станом на 23:50 рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Тривають пошуки ще чотирьох людей", — зазначила Бахал.

За даними МВС, російські війська випустили по Словʼянську 7 ракет: пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Рятувальні служби продовжують роботу на місці події та допомагають постраждалим. Поліцейські перевіряють будинки та надають допомогу нужденним.

Обстріл Слов'янська прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти жорстоко обстріляли місто. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", — написав Президент і додав, що "за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність".

Нагадаємо, російські ЗМІ знову намагаються створити хибний наратив про те, що українське військове командування не шкодує життя своїх військових у боях за Бахмут. Ця тактика спрямована на підрив довіри українців до рішень нашого військового командування та створення негативного настрою в суспільстві.

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