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Ракетный удар по Славянску: из-под завалов извлекли тело девятой погибшей

15 апреля 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ракетный удар по Славянску: из-под завалов извлекли тело девятой погибшей
Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось. Фото: Донецкая ОВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Славянске, по которому российские захватчики нанесли ракетный удар, извлекли тело девятой погибшей.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Вероника Бахал.

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"По состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины. Продолжаются поиски еще четырех человек", — отметила Бахал.

По данным МВД, российские войска выпустили по Славянску 7 ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия и помогают пострадавшим. Полицейские проверяют дома и оказывают помощь нуждающимся.

Обстрел Славянска прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты жестоко обстреляли город. Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", — написал Президент в соцсети и добавил, что "за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность".

Напомним, российские СМИ снова пытаются создать ложный нарратив о том, что украинское военное командование не жалеет жизни своих военных в боях за Бахмут. Эта тактика направлена на подрыв доверия украинцев к решениям нашего военного командования и на создание негативного настроения в обществе.

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