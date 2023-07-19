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"Рамштайн" онлайн: експерт пояснив доцільність такого формату

19 липня 2023 11:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Рамштайн" онлайн: експерт пояснив доцільність такого формату
Керівництво Міноборони України під час онлайн-зустрічі у форматі "Рамштайн". Фото: Twitter Резнікова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Учорашня, чотирнадцята зустріч міжнародної коаліції у форматі "Рамштайн" не стала проривною, це було звичайне узгодження поточних питань і коригування планів. Тому цей саміт нічого не втратив без живої зустрічі міністрів оборони.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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За словами Петра Черника, нинішня, чотирнадцята зустріч міністрів оборони міжнародної коаліції на підтримку України не ухвалювала якихось ключових рішень.

"Нинішній "Рамштайн" — це звичайний робочий майданчик для узгодження поточних питань – хто, що і скільки виробляє зброї та передає Україні", — підкреслив експерт.

Тож формат цього "Рамштайну" — онлайн чи зустріч наживо — якоїсь принципової різниці не мав.

Прориву не відбулося

Петро Черник зазначив: "Я від цього "Рамштайну" нічого проривного не чекав — і саме так і сталося".

Суттю 14-ї зустрічі стало "звіряння годинників" і коригування поточних планів.

Нагадаємо, що чергові переговорив міністрів оборони у форматі "Рамштайн" відбулися у онлайн-режимі. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про пріоритетні напрямки допомоги ЗСУ, які розглядалися на цій зустрічі.

Йшлося, зокрема, про протиповітряну оборону, боєприпаси та "нові ініціативи", тобто напрямки, які тільки починають розробляти у "Рамштайн-"форматі.

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