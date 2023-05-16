Єрмак розповів про успіхи щодо міжнародної коаліції винищувачів для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів хороші новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. За його словами, союзники разом з Україною працюють над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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Створення коаліції винищувачів для України

Єрмак розповів, що прем'єр Британії Ріші Сунак та прем'єр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України бойовими повітряними можливостями. За його словами, вони підтримуватимуть все, від навчання до закупівлі літаків F-16.

"Нам потрібні винищувачі і ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", — наголосив Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що прем'єр Британії Ріші Сунак також погодився з тим, що Україна повинна стати членом НАТО.



Єрмак додав, що лідери Великої Британії та Нідерландів погодилися з важливістю того, щоб союзники надавали довгострокову безпекову підтримку Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про коаліцію винищувачів. Глава держави також прокоментував нічну атаку окупантів.

Також ми писали, що у понеділок, 15 травня, керівник Офісу Президента разом із самим Президентом Володимиром Зеленським прибули з візитом до Великої Британії. Українська команда працює над зміцненням оборонної підтримки та євроатлантичною інтеграцією.

Додамо, військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.