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"Рамштайн" онлайн: эксперт объяснил целесообразность такого формата

19 июля 2023 11:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
"Рамштайн" онлайн: эксперт объяснил целесообразность такого формата
Руководство Минобороны Украины во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн". Фото: Twitter Резникова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Вчерашняя, четырнадцатая встреча международной коалиции в формате "Рамштайн" не стала прорывной, это было обычное согласование текущих вопросов и корректировка планов. Потому этот саммит ничего не потерял без живой встречи министров обороны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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По словам Петра Черника, нынешняя, четырнадцатая встреча министров обороны международной коалиции в поддержку Украины не принимала каких-либо ключевых решений.

"Нынешний "Рамштайн" — это обычная рабочая площадка для согласования текущих вопросов — кто, что и сколько производит оружия и передает Украине", — подчеркнул эксперт.

Так что формат этого "Рамштайна" — онлайн или встреча вживую — какой-то принципиальной разницы не имел.

Прорыва не произошло

Петр Черник отметил: "Я от этого "Рамштайна" ничего прорывного не ожидал — и именно так и произошло" .

Сутью 14-й встречи стала "сверка часов" и корректировка текущих планов.

Напомним, что дежурные переговоривших министров обороны в формате "Рамштайн" состоялись в онлайн-режиме. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приоритетных направлениях помощи ВСУ, которые рассматривались на этой встрече.

Речь шла, в частности, о противовоздушной обороне, боеприпасах и "новых инициативах", то есть направлениях, которые только начинают разрабатывать в "Рамштайн-"формате.

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