"Разом ми єдині": Чарльз III звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення рф

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Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз III написав звернення до українців з нагоди річниці вторгнення рф. Він зазначив, що народ продемонстрував справді надзвичайну мужність та стійкість перед обличчям такої людської трагедії.

Звернення Чарльза III з'явилося в Instagram.

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Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії наголосив, що вже минув рік, як народ України неймовірно страждає від неспровокованого повномасштабного нападу на свою державу.

"Світ з жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, завданими українцям, багатьох із яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Сполученому Королівстві, і, справді, по всьому світу, від Румунії до Канади", — зазначив Чарльз ІІІ.

Він пригадав, як на початку цього місяця зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленський у Букінгемському палаці. Тоді Чарльз ІІІ висловив особисту підтримку українцям.

"Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить все можливе, щоб допомогти в цей найскладніший час. Тому я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми єдині", — додав Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, активісти у Варшаві провели акцію до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. О 6 ранку вони ввімкнули звуки вибухів та сирену під будівлею, де живуть дипломати рф.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 24 лютого проведе пресконференцію. Вона буде присвячена роковинам повномасштабного вторгнення росії.