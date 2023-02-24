"Вместе мы едины": Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России

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Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III написал обращение к украинцам по случаю годовщины вторжения россии. Он отметил, что народ продемонстрировал действительно чрезвычайное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.

Обращение Чарльза III появилось в Instagram.

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Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подчеркнул, что уже прошел год, как народ Украины невероятно страдает от неспровоцированного полномасштабного нападения на свое государство.

"Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, нанесенными украинцам, многих из которых у меня было большое удовольствие встретить здесь, в Соединенном Королевстве, и, действительно, по всему миру, от Румынии до Канады", — отметил Чарльз ІІІ.

Он вспомнил, как в начале этого месяца встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Букингемском дворце. Тогда Чарльз ІІІ выразил личную поддержку украинцам.

"Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это самое сложное время. Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира принесет не только практическую помощь, но и силу благодаря осознанию того, что мы вместе едины", — добавил Чарльз ІІІ.

Напомним, активисты в Варшаве провели акцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. В 6 утра они включили звуки взрывов и сирену под зданием, где живут дипломаты рф.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине полномасштабного вторжения россии.