Развожаєв розповів подробиці нічної атаки дронів на Севастополь

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв. Фото: росЗМІ

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв розповів подробиці атаки безпілотників на місто. За його словами, від вибухів знищених ворожих морських БпЛА повибивало шибки в чотирьох житлових будинках.

Про це Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Внаслідок "бавовни" люди не постраждали.

"Дав доручення віцегубернатору Євгену Сергійовичу Горлову підрахувати збитки та усунути пошкодження. Керуючі компанії з оперативними службами проводять побудинковий обхід території в Стрілецькій бухті. Засклення вікон уже ведеться", — розповів Развожаєв.

За його словами, у Бухту Стрілецьку дрон не увійшов. Він зазначив, що зовнішнім рейдом Севастополя є акваторія, обмежена меридіаном мису Херсонес, паралеллю гирла річки Кача і береговою лінією до меж внутрішнього рейду, тобто перед входом у бухту, де встановлено загородження.

"Будівель, причальних та інших споруд не зруйновано", — додав Развожаєв.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.

Також ми писали, що у мережі поширюють відео нічного вибуху у окупованому Севастополі. Також відомо, що після вибухів у бухтах Севастополя активізувалися російські військові — активно літають російські гелікоптери.