Развожаєв розповів подробиці нічної атаки дронів на Севастополь
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв розповів подробиці атаки безпілотників на місто. За його словами, від вибухів знищених ворожих морських БпЛА повибивало шибки в чотирьох житлових будинках.
Про це Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі.
Деталі нічних вибухів у Севастополі
Внаслідок "бавовни" люди не постраждали.
"Дав доручення віцегубернатору Євгену Сергійовичу Горлову підрахувати збитки та усунути пошкодження. Керуючі компанії з оперативними службами проводять побудинковий обхід території в Стрілецькій бухті. Засклення вікон уже ведеться", — розповів Развожаєв.
За його словами, у Бухту Стрілецьку дрон не увійшов. Він зазначив, що зовнішнім рейдом Севастополя є акваторія, обмежена меридіаном мису Херсонес, паралеллю гирла річки Кача і береговою лінією до меж внутрішнього рейду, тобто перед входом у бухту, де встановлено загородження.
"Будівель, причальних та інших споруд не зруйновано", — додав Развожаєв.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.
Також ми писали, що у мережі поширюють відео нічного вибуху у окупованому Севастополі. Також відомо, що після вибухів у бухтах Севастополя активізувалися російські військові — активно літають російські гелікоптери.