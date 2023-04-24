Развожаев рассказал подробности ночной атаки дронов на Севастополь

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Фото: росСМИ

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности атаки беспилотников на город. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских БпЛА выбило стекла в четырех жилых домах.

Об этом Развожаев написал в своем Telegram-канале.

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В результате "хлопка" люди не пострадали.

"Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется", — рассказал Развожаев.

По его словам, в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Он отметил, что внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией в пределы внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение.

"Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено", — добавил Развожаев.

Напомним, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.

Также мы писали, что в сети распространяется видео ночного взрыва в оккупированном Севастополе. Также известно, что после взрывов в бухтах Севастополя активизировались российские военные — активно летают российские вертолеты.