Развожаев рассказал подробности ночной атаки дронов на Севастополь
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности атаки беспилотников на город. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских БпЛА выбило стекла в четырех жилых домах.
Об этом Развожаев написал в своем Telegram-канале.
Детали ночных взрывов в Севастополе
В результате "хлопка" люди не пострадали.
"Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется", — рассказал Развожаев.
По его словам, в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Он отметил, что внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией в пределы внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение.
"Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено", — добавил Развожаев.
Напомним, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.
Также мы писали, что в сети распространяется видео ночного взрыва в оккупированном Севастополе. Также известно, что после взрывов в бухтах Севастополя активизировались российские военные — активно летают российские вертолеты.