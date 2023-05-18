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Речник Повітряних сил пояснив, чому Київ захищає найкраща система ППО

18 травня 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Речник Повітряних сил пояснив, чому Київ захищає найкраща система ППО
Прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ/Євген Котенко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Київ отримує найбільшу кількість ракетних ударів з боку російських окупантів.Тому те, що столицю захищає найкраща система протиповітряної оборони, є цілком логічним.

Про це речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Небезпечна тема

Юрій Ігнат прокоментував дискусії в суспільстві щодо того, які міста варто захищати системами протиповітряної оборони.

Такі розмови речник ПС ЗСУ назвав небезпечними.

"Вище військове керівництво знає, де, кого, скільки і чим атакують", — пояснив Ігнат.

Чому Київ захищають найкраще

За словами речника командування Повітряних сил, ретельна оборона Києва є цілком логічною, зважаючи на ту кількість ударів, яку пережила столиця з початку травня.

"Київ атакують найчастіше, а там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це зрозуміло і очевидно має бути всім", — пояснив Юрій Ігнат.

Історія з Patriot

Речник ППО висловив здивування з того факту, що американська преса робить якісь заяви щодо можливого пошкодження системи Patriot.

"Ми тримали цю позицію протягом дня, допоки американська преса із посиланням на джерела видає таку інформацію", — наголосив Ігнат.

Він додав, що знищити Patriot одним "Кинджалом" — нереалістично.

"Якщо там і є певні ушкодження, то вони будуть відновлені. Patriot працює і, можливо, навіть працював і цієї ночі. Прошу всіх зберігати спокій, Протиповітряна оборона працює і буде надалі усіх захищати", — наголосив прессекретар командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

Додамо, що єдина ракета, яка долетіла до цілі, влучила у одне з промислових підприємств Одеси.

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