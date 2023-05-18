Спикер Воздушных сил объяснил, почему Киев защищает лучшая система ПВО
Киев получает наибольшее количество ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Поэтому то, что столицу защищает лучшая система противовоздушной обороны, вполне логично.
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
Опасная тема
Юрий Игнат прокомментировал дискуссии в обществе о том, какие города следует защищать системами противовоздушной обороны.
Такие разговоры представитель ПС ВСУ назвал опасными.
"Высшее военное руководство знает, где, кого, сколько и чем атакуют", — объяснил Игнат.
Почему Киев защищают лучше всего
По словам спикера командования Воздушных сил, тщательная оборона Киева вполне логична, учитывая то количество ударов, которое пережила столица с начала мая.
"Киев атакуют чаще всего, а там, где чаще всего бьют, нужно больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", — пояснил Юрий Игнат.
История с Patriot
Спикер ПВО выразил удивление тем фактом, что американская пресса делает какие-то заявления о возможном повреждении системы Patriot.
"Мы держали эту позицию в течение дня, пока американская пресса со ссылкой на источники выдает такую информацию", — подчеркнул Игнат.
Он добавил, что уничтожить Patriot одним "Кинжалом" — нереалистично.
"Если там и есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает и, возможно, даже работал и этой ночью. Прошу всех сохранять спокойствие, Противовоздушная оборона работает и будет в дальнейшем всех защищать", — подчеркнул пресс-секретарь командования ПС ВСУ.
Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.
Добавим, что единственная долетевшая до цели ракета попала в одно из промышленных предприятий Одессы.