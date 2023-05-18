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Спикер Воздушных сил объяснил, почему Киев защищает лучшая система ПВО

18 мая 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Спикер Воздушных сил объяснил, почему Киев защищает лучшая система ПВО
Пресссекретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ/Евгений Котенко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киев получает наибольшее количество ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Поэтому то, что столицу защищает лучшая система противовоздушной обороны, вполне логично.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Опасная тема

Юрий Игнат прокомментировал дискуссии в обществе о том, какие города следует защищать системами противовоздушной обороны.

Такие разговоры представитель ПС ВСУ назвал опасными.

"Высшее военное руководство знает, где, кого, сколько и чем атакуют", — объяснил Игнат.

Почему Киев защищают лучше всего

По словам спикера командования Воздушных сил, тщательная оборона Киева вполне логична, учитывая то количество ударов, которое пережила столица с начала мая.

"Киев атакуют чаще всего, а там, где чаще всего бьют, нужно больше защиты. Это понятно и очевидно должно быть всем", — пояснил Юрий Игнат.

История с Patriot

Спикер ПВО выразил удивление тем фактом, что американская пресса делает какие-то заявления о возможном повреждении системы Patriot.

"Мы держали эту позицию в течение дня, пока американская пресса со ссылкой на источники выдает такую информацию", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что уничтожить Patriot одним "Кинжалом" — нереалистично.

"Если там и есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает и, возможно, даже работал и этой ночью. Прошу всех сохранять спокойствие, Противовоздушная оборона работает и будет в дальнейшем всех защищать", — подчеркнул пресс-секретарь командования ПС ВСУ.

Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Добавим, что единственная долетевшая до цели ракета попала в одно из промышленных предприятий Одессы.

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