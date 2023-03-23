Прессекретарь ВС Игнат объяснил, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители
Украинская армия уже использует на собственных самолетах западные ракеты. Но в целом этот процесс труден и дорог.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Трудно, но возможно
По словам Игната, идея установления западного оружия на истребителе советского образца уже была воплощена в жизнь.
В одной из западных стран удалось таким образом модернизировать самолеты МиГ-29.
Но, объяснил представитель ВС, это стоило больших денег (десятки миллионов долларов за один самолет) и отнимало много времени.
"Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой", — рассказал Юрий Игнат.
Ракеты, которые уже используются
В Украине уже есть самолеты, использующие западные ракеты. Речь идет о ракетах HARM.
"Ими уже работают несколько месяцев наши истребители, бьющие по ПВО противника", — заверил Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что у этих ракет нет всего того функционала, который был бы при запуске с самолетов F-16.
Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
А премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.
Фото: АрмияInform