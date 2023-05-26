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Реєстр зниклих безвісти українців налічує понад 23 тисячі осіб

26 травня 2023 16:04
- Олена Черкасець
Реєстр зниклих безвісти українців налічує понад 23 тисячі осіб
Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко. Фото: Facebook
- Олена Черкасець

З початку травня 2023 року до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про більш ніж 23 тисяч осіб. Впродовж року роботи з деокупованих територій вдалося повернути тіла понад 1500 загиблих воїнів.

Про це повідомляє уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко на брифінгу в Києві.

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"Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тисячі людей", — наголосив уповноважений. 

Він зазначив, що це не означає, що всі вони зникли за особливих обставин.

За даними Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти, до реєстру автоматично внесено 23 700 осіб, про яких попередньо заявили родичі.

За даними Котенка, за рік роботи Офісу було встановлено місце перебування близько 8 тисяч осіб зниклих безвісти.

Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за рік роботи перевірив близько 150 звільнених населених пунктів на предмет поховань, відпрацював понад 500 локацій на деокупованих територіях та повернув тіла понад 1500 загиблих воїнів.

7 груп працюють на лінії фронту  — у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Щодня члени груп виїжджають на пошуки тіл.

Нагадаємо, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що тільки упродовж минулого місяця знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх виявили в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

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