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Упродовж минулого місяця знайшли півсотні тіл зниклих безвісти

23 травня 2023 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Упродовж минулого місяця знайшли півсотні тіл зниклих безвісти
Пошукові групи виявили тіло зниклого безвісти українця. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Олексій Юков
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що тільки упродовж минулого місяця знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх виявили в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Про це Котенко повідомив у Telegram.

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Знайдено 50 тіл зниклих безвісти українців

"Ексклюзивні кадри надав командир пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексій Юков", — зазначив Котенко.

За його словами, кадри були зроблені на звільнених територіях під час пошуку місць ймовірних поховань. Так, тільки за минулий місяць пошуковцям вдалося знайти 50 тіл. 

"Якщо вам відомо про ймовірні місця поховання, повідомляйте на гарячі лінії Уповноваженого в будні за телефоном: 0 800 339 247, у вихідні можна надіслати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21", — додав Котенко.

Пошукові групи виявили тіло зниклого безвісти українця. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Олексій Юков
Пошукові групи виявили тіло зниклого безвісти українця. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Олексій Юков
Пошукові групи виявили тіло зниклого безвісти українця. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot / Олексій Юков

Нагадаємо, що через війну багато українців втратили близьких та родичів. Багато хто з них вважається зниклими безвісти. Мінреінтеграції повідомили, що робити якщо людина пропала, не виходить на зв'язок та ніхто її давно не бачив. 

Також ми писали, якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновку експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро.

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