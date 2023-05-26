Реестр пропавших без вести украинцев насчитывает более 23 тысяч человек

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Фото: Facebook

С начала мая 2023 года в Единый реестр пропавших без вести внесена информация о более чем 23 тысячах человек. За год работы с деоккупированных территорий удалось вернуть тела более 1500 погибших воинов.

Об этом сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко на брифинге в Киеве.

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"С начала мая заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах... Все родные, разыскивающие пропавших без вести, которые обращались в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека, и те, кто обращался в Офис уполномоченного в отношении пропавших без вести к этого реестра внесены. Это более 23 тысяч человек ", — подчеркнул уполномоченный.

Он отметил, что это не означает, что все они исчезли при особых обстоятельствах.

По данным Офиса уполномоченного по без вести пропавших, в реестр автоматически внесено 23 700 человек, о которых предварительно заявили родственники.

По данным Котенко, за год работы Офиса было установлено местонахождение около 8 тысяч человек пропавших без вести.

Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах за год работы проверил около 150 освобожденных населенных пунктов на предмет захоронений, отработал более 500 локаций на деоккупированных территориях и вернул тела более 1500 погибших воинов.

7 групп работают на линии фронта — в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Каждый день члены групп выезжают на поиски тел.

Напомним, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что только в течение прошлого месяца нашли 50 тел пропавших без вести украинцев. Они были обнаружены в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.