Українські партизани в Криму відреагували на підрив Чонгарського моста
Українські партизани в Криму активно шукають проломи в обороні окупантів та готуються до звільнення півострова. Підрив Чонгарського мосту — перший дзвіночок, що ЗСУ вже близько.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі партизанська група АТЕШ.
Реакція партизанів на підрив Чонгарського моста
Партизанська група АТЕШ заявила, що сьогоднішній удар по мосту на північ від Джанкоя — перший дзвінок, що операція з ізоляції російських військових у Криму розпочалася.
Партизани показали оборонні споруди окупантів в Криму
Вони також додали, що їхні агенти знають про кожну оборону споруду Криму і партизани псують колючий дріт та шукають слабкі місця в обороні окупантів.
"Саме ця ділянка, що обладнана на північ від Джанкоя, займається обороною глибини півострова від БпЛА невідомих добрих людей. Кожні 500-800 метрів стоять довготривалі вогневі точки. Зрідка артилерійські знаряддя. Незабаром оборона рашистів упаде", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.
Своєю чергою журналісти повідомили, що внаслідок атаки снарядом міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.