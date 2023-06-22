Українські партизани в Криму відреагували на підрив Чонгарського моста

Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: соцмережі

Українські партизани в Криму активно шукають проломи в обороні окупантів та готуються до звільнення півострова. Підрив Чонгарського мосту — перший дзвіночок, що ЗСУ вже близько.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі партизанська група АТЕШ.

Читайте також:

Реакція партизанів на підрив Чонгарського моста

Партизанська група АТЕШ заявила, що сьогоднішній удар по мосту на північ від Джанкоя — перший дзвінок, що операція з ізоляції російських військових у Криму розпочалася.

Партизани показали оборонні споруди окупантів в Криму

Вони також додали, що їхні агенти знають про кожну оборону споруду Криму і партизани псують колючий дріт та шукають слабкі місця в обороні окупантів.

"Саме ця ділянка, що обладнана на північ від Джанкоя, займається обороною глибини півострова від БпЛА невідомих добрих людей. Кожні 500-800 метрів стоять довготривалі вогневі точки. Зрідка артилерійські знаряддя. Незабаром оборона рашистів упаде", — йдеться у повідомленні.

Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.

Своєю чергою журналісти повідомили, що внаслідок атаки снарядом міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.