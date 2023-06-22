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Українські партизани в Криму відреагували на підрив Чонгарського моста

22 червня 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські партизани в Криму відреагували на підрив Чонгарського моста
Пошкоджений Чонгарський міст. Фото: соцмережі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські партизани в Криму активно шукають проломи в обороні окупантів та готуються до звільнення півострова. Підрив Чонгарського мосту  — перший дзвіночок, що ЗСУ вже близько. 

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі партизанська група АТЕШ.

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Партизанська група АТЕШ заявила, що сьогоднішній удар по мосту на північ від Джанкоя — перший дзвінок, що операція з ізоляції російських військових у Криму розпочалася.

Партизани показали оборонні споруди окупантів в Криму

Вони також додали, що їхні агенти знають про кожну оборону споруду Криму і партизани псують колючий дріт та шукають слабкі місця в обороні окупантів. 

"Саме ця ділянка, що обладнана на північ від Джанкоя, займається обороною глибини півострова від БпЛА невідомих добрих людей. Кожні 500-800 метрів стоять довготривалі вогневі точки. Зрідка артилерійські знаряддя. Незабаром оборона рашистів упаде", — йдеться у повідомленні.  

скріншот
Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua
скріншот
Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua
скріншот
Оборонні споруди окупантів в Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст. 

Своєю чергою журналісти повідомили, що внаслідок атаки снарядом міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.

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