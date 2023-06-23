Реинтеграция Крыма будет сложнее всех других оккупированных территорий Украины, — Верещук

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: google.com

Реинтеграция Крыма будет происходить сложнее других оккупированных территорий Украины. Однако в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими.

Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказала в интервью Укринформу.

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По словам Верещук, реинтеграция Крыма будет гораздо сложнее, чем реинтеграция других временно оккупированных территорий. Она нуждается в особом и отдельном подходе.

"О жесткости и мягкости: мы должны быть жесткими в подходах к восстановлению украинской государственной власти и в вопросах правосудия и справедливости", — сказала глава Минреинтеграции.

В то же время она добавила, что в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими. Российского влияния на полуострове не должно быть, ведь это залог нашей безопасности.

"Здесь мы ставку делаем на новые кадры: молодые, мотивированные и компетентные. Они все сделают как следует", — подчеркнула Верещук.

Напомним, что оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.