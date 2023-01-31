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Резников обсудит с Макроном вопрос передачи Украине истребителей F-16, — СМИ

31 января 2023 10:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Резников во Франции попросит Макрона передать Украине истребители F-16
Союзники Украины имеют разную позицию по отношению к истребителям F-16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 31 января, министр обороны Украины Алексей Резников с официальным визитом в Париже. Как отмечаются СМИ, главная цель поездки — истребители F-16.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Как известно, сегодня глава украинского минобороны Алексей Резников посетит Францию для переговоров с президентом страны Эммануэлем Макроном. По информации СМИ, стороны намерены обсудить вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

Кроме того, Резников может встретиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню для обсуждения систем ПВО Mamba SAMP/T от Франции и Италии.

Как известно, между союзниками пока нет единой позиции по вопросу предоставления Украине F-16. В частности, Франция и Польша, похоже, готовы удовлетворить любой подобный запрос от Украины, но в Варшаве согласны дать эти истребители при условии, что это решение поддержит НАТО.

А вот президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине самолеты F-16. Такую же идею поддержал и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Напомним, ранее мы писали, что в министерстве обороны Франции обсуждают вопрос обучения украинских пилотов истребителей.

Также, накануне Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна совместно с Австралией договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Кроме того, уже в начале февраля Франция передаст Украине боевые бронированные машины AMX-10RC.

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