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У Білому домі підтримали пропозицію Байдена не надавати Україні літаки F-16

31 січня 2023 07:25
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Білий дім підтримав пропозицію Байдена щодо відмови надати Україні літаки F-16
Напередодні президент США відкинув можливість постачання цих літаків
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі став на захист рішення Джо Байдена щодо відмови постачати літаки F-16 до України. Натомість він наголосив на допомозі, яку США надають зараз.

Про це Джон Кірбі заявив у коментарі CNN.

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Деталі

Зокрема, представник Білого дому розповів про велику допомогу, яка буде відправлена до України найближчими тижнями. Саме ці засоби будуть критично важливими для бойових дій взимку на навесні.

На його думку, рішення про передання Києву танків Abrams не було ухвалене надто пізно, навіть на тлі повідомлень про захоплення росією території на сході України.

"Рішення про танки — і це було не лише рішення США, але й німців, а до цього британців — насправді було зроблене для допомоги Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні", — розповів Кірбі.

За його словами, це один із тих випадків, коли вони намагаються спрогнозувати, які ж засоби зможуть допомогти Україні, коли погода покращиться і росіяни спробують перейти у наступ.

Як відомо, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW розповіли, що кремль, ймовірно, готує новий великий наступ на Україну. Для цього росія закуповує зброю і готує до 200 тисяч резервістів.

Також ISW пригадують заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що не існує жодних ознак підготовки росії до мирних переговорів.

Усі показники, за словами Столтенберга, вказують якраз на протилежне — на підготовку нового наступу.

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