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Резніков подякував Словаччині за МіГ-29 для України та заявив, що ВПС готові отримати ще більше

23 березня 2023 22:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олексій Резніков
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Словаччині за винищувачі МіГ-29 для України. Він наголосив, що військово-повітряні сили готові прийняти ще більше літаків.

Про це Резніков написав у Twitter.

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Деталі

"З настанням весни в Україну традиційно прилітають птахи... МіГ-29 зі Словаччини матимуть багато роботи, захищаючи Європу", — зазначив Резніков.

Він подякував словацькому прем'єр-міністру Едуарду Геґеру, міністру оборони Ярославу Надю та народу Словаччини.

"Наші ВПС готові прийняти більше літаків і захистити наше небо!", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Напередодні за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту.

Також ми писали, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі.

За словами Ігната, ідея встановлення західної зброї на винищувачі радянського зразка уже була втілена в життя. Але це коштувало великих грошей (десятки мільйонів доларів за один літак) і забирало багато часу.

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