Резніков подякував Словаччині за МіГ-29 для України та заявив, що ВПС готові отримати ще більше

Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Словаччині за винищувачі МіГ-29 для України. Він наголосив, що військово-повітряні сили готові прийняти ще більше літаків.

Про це Резніков написав у Twitter.

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"З настанням весни в Україну традиційно прилітають птахи... МіГ-29 зі Словаччини матимуть багато роботи, захищаючи Європу", — зазначив Резніков.

Він подякував словацькому прем'єр-міністру Едуарду Геґеру, міністру оборони Ярославу Надю та народу Словаччини.

"Наші ВПС готові прийняти більше літаків і захистити наше небо!", — додав міністр оборони.

In time for spring, birds traditionally arrive in Ukraine...

MiG-29 jets from Slovakia will have a lot of work defending the Europe.

Thank you to @eduardheger @JaroNad and the Slovakian people.

🇺🇦🤝🇸🇰

Our Air Force is ready to accept more jets and protect our skies! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 23, 2023

Нагадаємо, Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Напередодні за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту.

Також ми писали, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі.

За словами Ігната, ідея встановлення західної зброї на винищувачі радянського зразка уже була втілена в життя. Але це коштувало великих грошей (десятки мільйонів доларів за один літак) і забирало багато часу.