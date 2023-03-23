Резников поблагодарил Словакию за МиГ-29 для Украины и заявил, что ВВС готовы получить еще больше

Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Словакию за истребители МиГ-29 для Украины. Он подчеркнул, что военно-воздушные силы готовы принять еще большее количество самолетов.

Об этом Резников написал в Twitter.

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"С наступлением весны в Украину традиционно прилетают птицы... МиГ-29 из Словакии будут иметь много работы, защищая Европу", — отметил Резников.

Он поблагодарил словацкого премьер-министра Эдуарда Гегера, министра обороны Ярослава Надю и народ Словакии.

"Наши ВВС готовы принять больше самолетов и защитить наше небо!", — добавил министр обороны.

In time for spring, birds traditionally arrive in Ukraine...

MiG-29 трейлеры из Великобритании будут иметь целый ряд работ, работающих в Европе.

Thank you to @eduardheger @JaroNad и английские люди.

🇺🇦🤝🇸🇰

Этот Air Force является готовым к принятию более драгоценностей и защищать наши skies! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 23 марта, 2023

Напомним, Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.

Также мы писали, что ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители.

По словам Игната, идея установления западного оружия на истребителе советского образца уже была воплощена в жизнь. Но это стоило больших денег (десятки миллионов долларов за один самолет) и отнимало много времени.