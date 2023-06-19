"В нас немає втрачених позицій, тільки звільнені": вечірнє звернення Зеленського
У понеділок, 19 червня, на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалися конкретні питання контрнаступу ЗСУ.
Про його деталі Президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного відеозвернення.
Ставка Верховного головнокомандувача України
Президент Володими Зеленський заявив, що сьогодні обговорювалися питання контрнаступу України. На засіданні доповідали командувачі та командири безпосередньо з напрямків боїв.
Також, як повідомив глава держави, розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників.
"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас — немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них — тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", — заявив Володимир Зеленський.
Глава держави переконаний, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході.
Нагадаємо, Російська Федерація не хоче змінювати своїх планів і хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках.