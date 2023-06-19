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"В нас немає втрачених позицій, тільки звільнені": вечірнє звернення Зеленського

19 червня 2023 22:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"В нас немає втрачених позицій, тільки звільнені": вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У понеділок, 19 червня, на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалися конкретні питання контрнаступу ЗСУ.

Про його деталі Президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного відеозвернення. 

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Ставка Верховного головнокомандувача України

Президент Володими Зеленський заявив, що сьогодні обговорювалися питання контрнаступу України. На засіданні доповідали командувачі та командири безпосередньо з напрямків боїв.

Також, як повідомив глава держави, розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників.

"На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас — немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них — тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. 

Нагадаємо, Російська Федерація не хоче змінювати своїх планів і хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках.

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