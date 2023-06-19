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Резников объяснил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ

19 июня 2023 22:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Резников объяснил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Контрнаступление украинских войск не будет таким быстрым, как это было под Харьковом. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он прокомментировал будущие военные действия ВСУ.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Настоящее время".

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По убеждению министра обороны Украины Алексея Резникова, повторить успех Харьковского контрнаступления будет сложно. И ждать быстрого развития событий, как того хотят украинцы, не стоит.

Ведь сейчас совсем другая линия фронта, рельеф и погодные условия. К тому же, как считает Резников, у россиян была возможность подготовиться.

"Сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там густота минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат", — сказал министр.

Также он заявил, что РФ не жалеет своих воинов. Использует как пушечное мясо.

"Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. Например, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев "нападения" на Бахмут они положили тысяч 60 человек убитыми и ранеными. Это безумные потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко", — заявил Резников.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 июня обсуждались вопросы контрнаступления Украины. На заседании докладывали командующие и командиры непосредственно по направлениям боев.

Также, как сообщил глава государства, была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и наших пограничников.

Глава государства убежден, что сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке.

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