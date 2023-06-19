Резніков розповів, коли Україна зможе отримати винищувачі від союзників

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УП

Україна зможе отримати на озброєння західні винищувачі не раніше Нового року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "символічним".

Про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время.

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"І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", — розповів міністр оборони.

Зі слів Резнікова, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив міністр, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

Нагадаємо, Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на винищувачах F-16. На тлі контрнаступу Україні якнайшвидше потрібні літаки.

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