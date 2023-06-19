Резніков розповів, коли Україна зможе отримати винищувачі від союзників
Україна зможе отримати на озброєння західні винищувачі не раніше Нового року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "символічним".
Про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню Настоящее время.
F-16 — коли Україна зможе отримати винищувачі
"І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", — розповів міністр оборони.
Зі слів Резнікова, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив міністр, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".
Нагадаємо, Україна планує відправити "кілька десятків" бойових пілотів для навчання на винищувачах F-16. На тлі контрнаступу Україні якнайшвидше потрібні літаки.
Ми також писали, що тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом приєднаються інші країни.