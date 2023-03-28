Резніков показав перші британські танки Challenger в Україні

Резніков у танку Challenger 2

Україна отримала танки Challenger 2 від Великої Британії. Найближчим часом британська важка бронетехніка приступить до виконання бойових завдань.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на своїй Twitter-сторінці.

Британські танки в Україні

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття англійських танків Challenger 2 до України.

Резніков опублікував відео з танками армії Великої Британії на українському полігоні.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Бойові завдання для "британців"

Міністр оборони зазначив, що отримана Україною техніка найближчим часом вступить у бій.

"Незабаром ці фантастичні машини розпочнуть виконувати бойові завдання", — запевнив Олексій Резніков.

Він подякував за ці танки прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, міністру оборони Бену Воллесу і усьому народу Сполученого Королівства.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що українські військовослужбовці завершили процес навчання у Великій Британії на танках Challenger 2.

В цей час танкісти ЗСУ уже повертаються до України.

Додамо, того ж дня стало відомо про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2. Німецькі танки були передані Україні приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини схвалив рішення про постачання військової техніки.