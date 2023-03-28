Резников показал первые британские танки Challenger в Украине

Резников в танке Challenger 2

Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. В ближайшее время британская тяжелая бронетехника приступит к выполнению боевых задач.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей Twitter-странице.

Британские танки в Украине.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии английских танков Challenger 2 в Украину.

Резников опубликовал видео с танками армии Великобритании на украинском полигоне.

Это был случай, чтобы получить первый украинский challenger 2 МБТ для спина.

Такие танки, подготовленные при Великобритании, имеют ранее полученные в нашей стране.

Эти fantastic machines will soon begin their combat mission.

Thank you, @RishiSunak , @BWallaceMP , and the 🇬🇧 люди. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 28 марта, 2023

Боевые задания для "британцев"

Министр обороны отметил, что полученная Украиной техника в ближайшее время вступит в бой.

"В скором времени эти фантастические машины начнут выполнять боевые задания", — заверил Алексей Резников.

Он поблагодарил за эти танки премьер-министра Великобритании Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса и весь народ Соединенного Королевства.

Напомним, 27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили процесс обучения в Великобритании на танках Challenger 2.

В настоящее время танкисты ВСУ уже возвращаются в Украину.

В тот же день стало известно о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2. Немецкие танки были переданы Украине примерно через два месяца после того, как правительство Германии одобрило решение о поставках военной техники.