Резников показал первые британские танки Challenger в Украине
Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. В ближайшее время британская тяжелая бронетехника приступит к выполнению боевых задач.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей Twitter-странице.
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Британские танки в Украине.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии английских танков Challenger 2 в Украину.
Резников опубликовал видео с танками армии Великобритании на украинском полигоне.
Это был случай, чтобы получить первый украинский challenger 2 МБТ для спина.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 28 марта, 2023
Такие танки, подготовленные при Великобритании, имеют ранее полученные в нашей стране.
Эти fantastic machines will soon begin their combat mission.
Thank you, @RishiSunak , @BWallaceMP , and the 🇬🇧 люди. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
Боевые задания для "британцев"
Министр обороны отметил, что полученная Украиной техника в ближайшее время вступит в бой.
"В скором времени эти фантастические машины начнут выполнять боевые задания", — заверил Алексей Резников.
Он поблагодарил за эти танки премьер-министра Великобритании Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса и весь народ Соединенного Королевства.
Напомним, 27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили процесс обучения в Великобритании на танках Challenger 2.
В настоящее время танкисты ВСУ уже возвращаются в Украину.
В тот же день стало известно о том, что Германия передала Украине танки Leopard 2. Немецкие танки были переданы Украине примерно через два месяца после того, как правительство Германии одобрило решение о поставках военной техники.