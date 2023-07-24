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Резников прогнозирует, что война закончится следующим летом

24 июля 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Резников прогнозирует, что война закончится следующим летом
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина победит в этой войне. Он заявил, что страна может вступить в НАТО на следующем саммите в июле 2024 года. Тогда же может окончиться война.

Об этом он заявил в интервью агентству CNN.

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Министр обороны Украины заявил, что рассматривает саммит НАТО в следующем году как возможное время для принятия Украины в альянс.

"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины", — сказал Резников.

При этом Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, ссылаясь на статью 5 и сказав, что "у нас нет вариантов единогласного голосования", пока идет конфликт.

А когда его спросили, думает ли он, что война закончится следующим летом, он ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

"Украина получила "реальный боевой опыт — как сдерживать россиян, победить их, бить с помощью оружия стандарта НАТО", — добавил министр.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны системно выбивают российских оккупантов с позиций.

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