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Успішний наступ на трьох напрямках: яка ситуація на фронті

21 липня 2023 10:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Успішний наступ на трьох напрямках: яка ситуація на фронті
Українські танкісти на фронті. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські війська успішно наступають на трьох напрямках південного фронту. Окрім того, тривають важкі бої біля Бахмута.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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За словами Ковальова, Сили оборони мали успіх на напрямках Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине, Новодарівка — Приютне. Там вони закріплюються на досягнутих рубежах.

"Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — додав він. 

Важкі бої поблизу Бахмута

Також речник Генштабу розповів, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. 

"На напрямках Оріхово-Василівка — Парасковіївка, Кліщіївка — Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", — сказав Ковальов.

Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, проте зазнає колосальних втрат.

Нагадаємо, у ЗМІ стверджують, що Україна вже почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

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