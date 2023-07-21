Українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: facebook.com/CinCAFU

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.

Про це Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", — розповів Тарнавський.

За його словами, було знищено 24 одиниці військової техніки російських загарбників, зокрема:

танк;

16 ББМ;

дві гаубиці 2А65 "Мста-Б";

самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

міномет 2С4 "Тюльпан";

автомобільна техніка.

До того ж українським військовим вдалося знищити три склади ворожих боєприпасів.

"Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", — додав Тарнавський.

Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.

Також ми писали, що за останню добу, 21 липня, українські захисники знищили близько 680 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бойові машини, артилерійські системи та автомобільну техніку.

Додамо, Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.