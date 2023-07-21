Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку, — Тарнавський arrow

Українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку, — Тарнавський

21 липня 2023 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку, — Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: facebook.com/CinCAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові просуваються вперед на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони системно вибивають російських окупантів з позицій.

Про це Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Таврійський напрямок

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", — розповів Тарнавський.

За його словами, було знищено 24 одиниці військової техніки російських загарбників, зокрема: 

  • танк;
  • 16 ББМ;
  • дві гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";
  • гармата 2А36 "Гіацинт-Б";
  • міномет 2С4 "Тюльпан";
  • автомобільна техніка.

До того ж українським військовим вдалося знищити три склади ворожих боєприпасів. 

"Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", — додав Тарнавський.

null
Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.

Також ми писали, що за останню добу, 21 липня, українські захисники знищили близько 680 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бойові машини, артилерійські системи та автомобільну техніку.

Додамо, Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз