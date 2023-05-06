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Резников раскрыл секрет успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

6 мая 2023 08:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Резников раскрыл секрет успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал тайну успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на территории Харьковщины и Херсонщины. По его словам, все дело в тщательной подготовке.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Дмитрия Комаров.

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Что сказал Резников

По словам министра обороны, успех ВСУ заключался именно в правильной и профессиональной организации подготовки к контрнаступлению.

"Это планирование нашего командования. Правильное, грамотное, продуманное. Применение всех сил и средств, ситуативная осведомленность что, где и как. Ну и конечно мастерство наших военных-десантников. Это очень кропотливая система подготовки", — говорит Резников.

Также он отмечает и то, что необходимо развивать украинский БпЛА-сектор. Чтобы Украина не зависела ни от кого. Ведь осведомленность и видимость (в прямом смысле) ситуации на фоне является одним из ключевых моментов при наступлении.

Подготовка к деоккупации правобережья Херсонщины заняла немало времени. Работа планировалась заранее и капитально.

"Херсон мы готовили. Долбали мосты, их переправы, для того чтобы не в лоб пойти, чтобы не было потерь у наших ребят. Херсонская операция — там очень немного потерь", — сказал Резников.

 

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников рассказал, как украинская делегация летела на переговоры с Россией в Белоруссию в начале полномасштабного вторжения. По его словам, самым сложным решением было согласиться ехать на эти переговоры.

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