Резніков розповів, як Україна буде використовувати касетні боєприпаси

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Facebook

Рішення США надати Україні касетні боєприпаси суттєво допоможе деокупувати наші території, рятуючи життя українських солдатів. Реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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П'ять основних принципів щодо використання касетних боєприпасів

Резніков наголосив, що в наших інтересах зберегти життя наших воїнів. Саме тому Україна продовжуватиме це робити, використовуючи всю доступну нам летальну зброю.

Також міністр оборони окреслив п'ять основних принципів щодо касетних боєприпасів, яких буде дотримуватись Україна:

1. Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

2. Україна не буде використовувати касетні боєприпаси в міських районах чи містах, щоб уникнути ризиків для мирного населення. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових.

3. Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися.

4. На основі цих записів, після деокупації українських територій і нашої перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування.

5. Україна буде звітувати партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

Як Росія використовує касетні боєприпаси в Україні

Резніков розповів, що Російська Федерація невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії.

"У лютому-березні 2022 р. Харків, друге за величиною місто України з понад мільйонним населенням, був невпинно бомбардований російськими касетними боєприпасами", — зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

У Москві тим часом істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів. Там вважають, що це наближає нову світову війну.