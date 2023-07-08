Резников рассказал, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook

Решение США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов существенно поможет деоккупировать наши территории, спасая жизнь украинских солдат. Реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Пять основных принципов использования кассетных боеприпасов

Резников подчеркнул, что в наших интересах сохранить жизнь наших воинов. Именно поэтому Украина будет продолжать это делать, используя все доступное нам летальное оружие.

Также министр обороны очертил пять основных принципов по кассетным боеприпасам, которые будет соблюдать Украина:

1. Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут употребляться на официально признанной местности РФ.

2. Украина не будет использовать кассетные боеприпасы в городских районах или городах во избежание рисков для мирного населения. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных.

3. Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

4. На основе этих записей, после деоккупации украинских территорий и нашей победы, эти территории будут приоритетными для целей разминирования.

5. Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

Как Россия использует кассетные боеприпасы в Украине

Резников рассказал, что Российская Федерация неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня непровоцированной широкомасштабной агрессии.

"В феврале-марте 2022 г. Харьков, второй по величине город Украины с более миллионным населением, был непрерывно бомбардирован российскими кассетными боеприпасами", — отметил глава Минобороны.

Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

В Москве в это время истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.