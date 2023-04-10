Сирський про бої за Бахмут: росіяни перейшли до "сирійської" тактики

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Росіяни не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині. Ворог змушений зараз залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи, а також вдаватися до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

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Яка ситуація у Бахмуті зараз

Як зазначається у повідомленні, Сирський регулярно працює в зоні бойових дій. Зокрема, вчора він відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

Сирський зазначив, що зараз тривають жорсткі бої за контроль над містом. Він також додав, що ситуація складна, але контрольована.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", — повідомив Сирський.

Також Командувач зустрівся з особовим складом бригад Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, які сьогодні героїчно протистоять наступу ворога на Бахмутському напрямку та відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти відновили певну динаміку в битві за Бахмут. З кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.